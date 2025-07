Amo, la svolta di Bosi: azione di responsabilità verso gli amministratori e cariche di vertice congelate

Congelamento degli attuali vertici di Amo, valutare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori attuali e azione civile nei confronti della ex dipendente . E' questo quello che l'Assemblea dei soci di Amo, l'Agenzia della mobilità di Modena che ha fatto registrare un ammanco da 515mila euro, ha deciso questa mattina L'Assemblea dei soci ha infatti approvato all'unanimità la proposta del nuovo amministratore unicodi agire in sede civile nei confronti della ex dipendente il cui nome appare nella denuncia presentata in procura dall'ex amministratore unico. In base a quella denuncia ella sarebbe la sola responsabile dell'ammanco e i soci questa mattina hanno deciso di rivalersi civilmente su di lei (ancor prima che sia iscritta nel registro degli indagati) per recuperare i 515mila euro. In parallelo è stato dato mandato a un legale di valutare le eventuali azioni di responsabilità sociale nei confronti di tutti gli amministratori che hanno guidato l'Agenzia negli ultimi cinque anni. In pratica qualora non si dovesse recuperare il denaro in prima battuta dal patrimonio della ex dipendente, i soci (47 Comuni di Modena e Provincia di Modena) tenterebbero di bussare alla porta degli amministratori.Inoltre da oggi sono state congelate tutte le posizioni apicali.In pratica il direttore Daniele Berselli, il revisore unico Vito Rosati ( che ha già annunciato le dimissioni ) e il collegio sindacale (Daniela Manicardi, Angelica Ferri Personali, Massimo Baraldi) gestiranno solo l'ordinario e la loro operatività sarà a mezzo servizio finché coi bandi non si individuano nuove figure.Sul fronte penale Bosi ha inoltre dichiarato di aver saputo che a ore verrà nominato il Pm per istruire le indagini, in pratica quindi l'apertura del fascicolo è imminente.