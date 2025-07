Amo, il revisore Rosati sulle sue dimissioni: 'Così Bosi potrà ripartire senza vincoli'

'Mi limito ovviamente a rispondere per il periodo dal quale sono revisore, da maggio 2023. Dai controlli a campione non sono emerse anomalie, lo riconfermo. Evidentemente il meccanismo messo in atto era molto “ingegnoso” con artifizi contabili che riuscivano a coprire i reali movimenti'.'Senza entrare troppo nei tecnicismi, ma per intenderci, tra le azioni poste in essere ci sono state anche false fatture prodotte per generare una corrispondenza artificiosa con i bonifici.Le indagini confermeranno che non era possibile un controllo che individuasse questo tipo di azioni'.'E’ corretto, i relativi costi degli anni precedenti sono stati imputati nelle entrate del bilancio 2024 che si dovranno recuperare da chi ha generato gli ammanchi'.'No'.'Certo. Innanzitutto stiamo parlando di circa 500.000 euro su 240.000.000 di costi negli anni in cui era presente l’impiegata. Per il meccanismo che ho descritto anche le spese di cui stiamo parlando venivano falsamente proposte come spese coerenti con l’oggetto sociale e gli obiettivi dell’agenzia'.'Ho spiegato che il mio prossimo passo indietro è soprattutto un atto di responsabilità nei confronti del nuovo amministratore di aMo per permettergli di ripartire senza nessun vincolo del passato e a me di continuare a operare professionalmente con più serenità'.'No, credo anzi di stare dando un contributo rilevante a quell’importante gruppo e alle altre società con le quali collaboro'.