Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Si e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Si e No, anche a Pavullo
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Moderato dal Direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli, botta e risposta tra l'avvocato Guido Sola (Si riforma) e l'Avvocato Mauro Sentimenti (Comitato Vota No)

1 minuto di lettura

Partecipato evento con un botta e risposta molto serrato quello organizzato alla sala conferenze dell'Unione dei Comuni di Pavullo. Tra gli elementi delle riforma più dibattuti, anche nella serata pavullese è stato il meccanismo del sorteggio. A confronto, nel dibattito moderato da Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa, due avvocati: Guido Sola, portavoce Comitato Si Riforma, e Mauro Sentimenti, Portavoce Comitato 'Vota No'.
Nel video proponiamo il primo botta e risposta proprio sul tema che è stato al centro anche delle domande dal pubblico.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: le ragioni del no fanno il pienone, il magistrato Trianni a Modena

Referendum Giustizia: le ragioni del no fanno il pienone, il magistrato Trianni a Modena

Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto sì, ecco perché'

Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto sì, ecco perché'

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: per il Sì arriva a Modena Antonio Di Pietro

Referendum Giustizia: per il Sì arriva a Modena Antonio Di Pietro

'Separazione delle carriere, una battaglia identitaria'

'Separazione delle carriere, una battaglia identitaria'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Modena, maxi tamponamento in tangenziale: diciotto mezzi coinvolti, traffico bloccato

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

Articoli Recenti Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto

Fondazione di Modena, il rapporto fiduciario si è rotto: Tiezzi ne prenda atto

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

Scandalo Amo, Bosi ottiene che gli ex vertici paghino l'ammanco. In Fondazione tutto tace: confusione Fdi

La mostra: le 'passioni' di Giuseppe Panini per i 20 anni del museo della figurina

La mostra: le 'passioni' di Giuseppe Panini per i 20 anni del museo della figurina

SPECIALE: Curare i tumori nei bambini, i professionisti dell'Oncoematologia Pediatrica dell'AOU

SPECIALE: Curare i tumori nei bambini, i professionisti dell'Oncoematologia Pediatrica dell'AOU