È la giornata del palio degli Asini

Si svolgerà nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, la 32ª edizione del tradizionale Palio degli Asini, l’evento più atteso dell’estate a Montecreto. Nato nel 1993 come estensione popolare dei festeggiamenti religiosi per la Madonna del Trogolino, celebrata fin dal 1673, il Palio è ormai un appuntamento fisso per tutta la comunità.



A sfidarsi saranno le sei contrade del paese — Canalina, Piazza, Fontana, Mezza Costa, Pigiolo e Trogolino — ognuna con il proprio asinello, simbolo della giornata e del legame con la vita rurale del territorio. Dopo la Messa solenne e i giochi tradizionali del mattino, le squadre si preparano all’attesissima corsa che prenderà il via alle 18.00 presso il consueto 'Asinodromo' in via Trogolino. La manifestazione, tra folklore, musica, colori e stand gastronomici, rappresenta un’occasione per riscoprire lo spirito di comunità e le radici storiche dell’Appennino modenese.