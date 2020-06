Una cerimonia sobria, come vuole il cerimoniale, ma ricca di simboli e di significati. Quelli che fondano la Repubblica e che sono espressi nel tricolore, omaggiato nuovamente oggi, con l'alzabandiera ed il picchetto d'onore dell'Accademia, in piazza Roma. In occasione del 2 giugno che della Repubblica segna la festa. Una festa, quella di quest'anno che rimarrà iconica, anche per l'obbligo di mascherina, che ha coperto i volti delle centinaia di modenesi che hanno assistito alla cerimonia, ma anche per le autorità civile e militari tutte schierate ad cantare l'inno che ha accompagnato il salire della bandiera fino al punto più alto del pennone, dal quale verrà fatta scendere questa sera. E che segnerà la fine delle celebrazioni. Una fine annunciata dal Prefetto di Modena Pierluigi Faloni, al termine della cerimonia che ha avuto nella lettura del messaggio inviato ai Prefetti dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella il momento centrale delle celebrazione in Piazza Roma. A margine delle cerimonia il Prefetto di Modena ha sottolineato ai giornalisti il grande esempio di civilità e responsabilità espresso e dimostrato dai modenesi nel corso della fase uno dell'emergenza, delle massime restrizioni. Durante il quale gli oltre 100mila controlli effettuati hanno registrato irregolarità in meno del 5% dei casiLa Pressa ha seguito e trasmesso in diretta la cerimonia che qui riproponiamo