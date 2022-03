69.000 interventi nel 2021, il 118 festeggia i suoi 30 anni

Il Servizio di Emergenza Territoriale 118 di Modena è presente su tutto il territorio provinciale con 57 postazioni. Sui 67 mezzi a disposizione, tra ambulanze, automediche e autoinfermieristiche, opera personale Ausl (112 autisti soccorritori, 220 infermieri e 35 medici) e delle associazioni di volontariato, circa 1.500. In provincia, inoltre, sono presenti circa 40 aree individuate per l’atterraggio notturno dell’elisoccorso.Nel 2021 il SET 118 di Modena ha effettuato circa 69.000 interventi, di cui il 20% in codice rosso, il 50% in codice giallo e il restante 30% in codice verde.Numeri ricordati oggi nelle due iniziative organizzate a Modena e a Fiorano modenese nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni di 118. A Fiorano con un convegno sulla storia e a Modena, in piazza Roma con una festa dedicata a bambini e famiglieL’iniziativa ha visto la collaborazione di tutti gli attori che quotidianamente contribuiscono al buon funzionamento del Sistema di Emergenza Territoriale. In un pomeriggio strutturato sotto forma di un percorso a tappe che ha avuto l’obiettivo di stimolare l’interesse ed evidenziare l’importanza che le attività svolte dal servizio. Ad accompagnare i partecipanti, ‘tutor/ciceroni’ con il compito, durante il percorso, di fornire informazioni utili a comprendere l’organizzazione del 118, soddisfando le curiosità di adulti e bambini.Tutta l’area di Piazza Roma ha visto la presenza di mezzi di soccorso (AUSL – CRI – ANPAS), al fine di permettere ai visitatori di vederne da vicino le strumentazioni e comprendere il funzionamento.“Sono trent’anni di impegno, lavoro, tanto lavoro, nuove sfide e soddisfazioni – dichiaranorispettivamente coordinatore infermieristico e medico del servizio -. Questo per noi è il 118 e per questo siamo convinti che sia importante celebrare insieme il ‘compleanno’ del sistema dell’emergenza sanitaria al fine di poter ricordare a noi stessi da dove siamo venuti e dove stiamo andando ed allo stesso tempo condividerlo con tutti coloro che parteciperanno”.“La CRI, come altre Associazioni di Pubblica Assistenza, è stata diretta testimone dell'istituzione del servizio di emergenza territoriale 118 – spiegaDirettore sanitario CRI Modena -. E sin dai primissimi tempi, è stata affianco alle istituzioni per affrontare e vincere la sfida di offrire all'utenza un servizio di emergenza urgenza coordinato, razionale ed efficace; in questo percorso i volontari della CRI hanno camminato al fianco dei professionisti del 118, in uno scambio continuo di conoscenza, esperienza ed umanità, che hanno sicuramente costituito un valore aggiunto di inestimabile valore”.“Quello del trentennale del 118 è un anniversario che merita di essere celebrato per l’importanza che le Centrali 118 hanno per la sicurezza delle nostre comunità – aggiungeCoordinatore delle Pubbliche Assistenze della provincia di Modena -. L’evoluzione del sistema nel corso di questi trent’anni ha consentito un potenziamento continuo del servizio al cittadino. L’organizzazione della rete hub and spoke, le nuove tecnologie, la presenza di un numero maggiore di sanitari sul territorio, l’analisi e lo studio, portano a continui miglioramenti, così come la sinergia fra le varie componenti della rete, di cui il volontariato e le Pubbliche Assistenze sono parte integrante e sostanziale, deve continuare e potenziarsi per un servizio sempre migliore e vicino alla popolazione”.