A due anni dalla morte una Messa alla Bva per ricordare Loris Luppi

Sono passati due anni dalla morte di Loris Luppi, il 45enne modenese deceduto il 31 ottobre 2019 a seguito delle conseguenze di un arresto cardiaco.Venerdì 29 ottobre alle 18 si terrà una Messa alla Bva di Modena per ricordare Loris, insieme alla mamma Natalia e agli amici della curva Gialloblu, gli stessi amici della 'Sezione' che in questi mesi hanno spesso ricordato 'Lopez', come tutti lo chiamavano, con striscioni e tributi allo stadio Braglia di Modena. Sulla sua bacheca social, ancora aperta, continuano i messaggi che testimoniano un affetto rimasto immutato.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.