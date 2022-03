A Modena 135 profughi dall'Ucraina in 48 ore

Sono 135 i profughi dall'Ucraina arrivati in provincia di Modena nelle ultime 48 ore. Come emerso da un incontro in Prefettura, in particolare, ieri hanno segnalato in Questura il loro arrivo sul territorio 75 persone, di cui 31 adulti e 44 minori, appartenenti a 33 nuclei familiari.A questi si aggiungono altri 60 cittadini ucraini giunti oggi, di cui una quarantina minori. Tutti hanno trovato sistemazione da parenti o conoscenti. In vista di nuovi arrivi saranno i Servizi sociali dei Comuni il primo punto di riferimento 'sul campo' che indirizzeranno i rifugiati prima nei punti di accoglienza dell'Azienda Usl dove saranno sottoposti a screening sanitario e all'eventuale somministrazione del vaccino e, in seguito, agli uffici della Questura e dei commissariati per denunciare la propria presenza. Laddove l'accoglienza non sarà assicurata dalla rete di familiari o amici, saranno attivati i posti resi disponibili dalla rete dei Cas e dei Sai, potenziati con la messa a disposizione ai gestori dell'accoglienza di strutture degli enti locali.Il prefetto di Modena Alessandra Camporota ha segnalato che, vista le difficoltà di collegamento con il territorio interessato dal conflitto, in questo momento non è consigliata la raccolta di derrate alimentari o altro materiale da inviare alla popolazione ucraina.