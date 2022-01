A Modena ricoveri come un anno fa ma metà in terapia intensiva

Stesso numero di ricoverati di un anno fa, ma i pazienti in terapia intensiva sono quasi la metà.E' il conteggio che emerge dall'aggiornamento fatto dall'azienda ospedaliero-universitaria di Modena sulla gestione dell'emergenza Covid. Ad oggi, negli ospedali dell'azienda sono presenti in tutti 227 pazienti con tampone positivo, di cui 195 ricoverati in degenza ordinaria (118 al Policlinico e 77 a Baggiovara), 10 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 22 in terapia intensiva (15 al Policlinico, sette a Baggiovara). Un anno fa, il 21 gennaio 2021, i ricoverati erano 229 in totale, di cui 176 in ordinaria e 53 tra intensiva e semi-intensiva. Dei 227 pazienti attuali, 149 sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 78 (il 34,4%) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. L'età media dei ricoverati per Covid è 67 anni: 59 quella dei non vaccinati, 71 quella dei pazienti vaccinati.