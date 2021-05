Accoglienza richiedenti asilo: nuova gara, 20 milioni per 1000 posti

Sfiora i 21 milioni di euro la cifra messa a disposizione dalla Prefettura di Modena, finanziata dallo Stato, per l'accoglienza, in provincia di Modena, per i prossimi due anni, di mille migranti richiedenti asilo. Nel dettaglio, sono 17.936.100 gli euro messi a disposizione per la gestione dei centri di accoglienza che nel modello adottato a Modena dal 2014 ad oggi si conferma quello dell'accoglienza diffusa su tutto il territorio provinciale. Di fatto sono soldi che al netto dell'Iva vengono riconosciuti direttamente ai gestori (il principale in questi anni è stato ed è ancora la Cooperativa Caleidos).Poi ci sono 1.197.200 euro per la fornitura del kit da 300 euro che viene consegnato ai migranti appena arrivati e che vengono sostituiti ad ogni stagione. Quindi calcolando 300 euro per 4 stagioni per 1000 migranti. Poi 1.844.710 euro per il cosiddetto Pocket Money, quella sorta di paghetta giornaliera che viene riconosciuta ad ogni singolo richiedente asilo e per la scheda telefonica da 5 euro, limitata però ad un massimo di 4 rinnovi in due anni.Condizione che riflettono il nuovo capitolato d'appalto inserito nelle nuove regole con cui l'attuale Ministro Lamorgese ha sostituito quelle introdotto nel novembre 2018 dal decreto sicurezza Salvini. Nuove regole che hanno modificato al rialzo i costi giornalieri dell'accoglienza. Un decreto, quello Salvini, che nel merito dei costi per la gestione dell'accoglienza a Modena non è mai stato applicato. Dal momento della sua entrata in vigore, nel novembre 2018, ad oggi. Come riportato più volte da La Pressa i gestori (ad esclusione di Porta Aperta che ha accettato di operare alle condizioni del decreto) che ancora oggi gestiscono il servizio di accoglienza per 1100 migranti accolti (dato al 31 gennaio 2021), non hanno mai accettato le condizioni al ribasso (di poco inferiori ai 20 euro giornalieri), introdotte per legge nel novembre 2018 dal decreto Salvini, non presentandosi alle diverse gare per l'affidamento pubblicate periodicamente dalla prefettura di Modena. Lasciando letteralmente deserte le gare stesse. Per poi continuare a gestire il servizio in deroga, ma a prezzi concordati più alti, anche di 7-8 euro al giorno in più per migrante al giorno, rispetto a quelli previsti dal capitolato. E così per ripetute volte fino ad arrivare all'ultima proroga in scadenza il 31 maggio prossimo che porta la necessità di indire una nuova gara. Ma questa volte con le nuove condizioni introdotte dal nuovo ministro dell'Interno. Che prevedono i 24,57 euro più iva al giorno per ogni migrante, i 300 euro di kit per l'arrivo e per il cambio di stagione di ogni migrante, i 2,5 euro giornalieri di pocket money ed i 5 euro moltiplicati per 4 in due anni per le schede telefoniche.Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e reperibile sul sito internet della Prefettura rispecchia il nuovo schema di capitolato d’appalto per la fornitura di beni e servizi relativi ai centri di prima accoglienza e strutture temporanee, approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio scorso.Le strutture di accoglienza dovranno essere unità abitative situate nel territorio della provincia di Modena, secondo criteri di equilibrata distribuzione, e le singole convenzioni, stipulate con gli operatori partecipanti secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria, avranno presumibile decorrenza dal 1° settembre 2021.L’avviso di gara, con le modalità di partecipazione ed i relativi allegati, sono consultabili all’indirizzo web www.prefettura.it/modena.