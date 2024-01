Accoltellamento su bus, coro unanime per la sicurezza. E i sindacati chiedono di essere ascoltati al tavolo per la sicurezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il Capogruppo di Forza Italia in provincia di Modena Antonio Platis sul grave fatto di cronaca che ha registrato il ferimento di un 17enne aggredito a scopo di rapina da un 25enne sull'autobus della linea extraurbana Modena-Pavullo, appena partito dalla autostazione di Modena.

Il ragazzo, ricoverato in terapia intensiva, non corre pericolo di vita ma nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Un fatto che ha scosso la città, le forze politiche, sociali e sindacali. Filt Cgil Modena, Fit Cisl Emilia Centrale, Uiltraporti Modena e Reggio Emilia e Faisa Cisal, in un comunicato congiunto sottolineano come purtroppo aggressioni e atti di violenza sui bus siano purtroppo frequenti.



'Simili episodi sono il segno di un degrado delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico alle quali non c’è adeguata risposta sia in termini di sicurezza pubblica sia in termini di soluzioni al crescente disagio sociale nelle città e nei centri minori.



Questo allarme sociale, che investe i luoghi pubblici, come ospedali, autobus, parchi e periferie, non può essere sottovalutato.



Purtroppo, come è stato spesso segnalato dai sindacati di categoria, si va nella direzione opposta, come è successo ad esempio per il posto integrato di Polizia presso l’autostazione di Modena, ora non più operativo per problemi legati agli organici delle forze dell’ordine.



E’ necessario implementare il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale prevedendo quote da destinarsi agli investimenti in misure di prevenzione e sicurezza, in particolare sul fronte del personale.



E’ necessario salvaguardare questo spazio pubblico con adeguate politiche di tutela dei lavoratori e degli utenti. A questo fine - affermano le sigle sindacali - chiediamo che il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Modena, unitamente alle principali Amministrazioni e al gestore del servizio, possa audire le organizzazioni sindacali territoriali in merito alle possibili soluzioni di sicurezza e prevenzione'