Addio a Francesco Sireno, anima dei Kaos India

Lutto nel mondo della musica modenese. Aveva 40 anni. Camera ardente alle ore 14 al policlinico, alle 18,45 messa in suffragio a Campogalliano

È morto all'età di 40 anni, Francesco Sereno, figura centrale nel progetto musicale Kaos India e volto noto nella scena musicale modenese. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente amici, fan e colleghi.

Francesco era molto più di un musicista: per i Kaos India, band di impronta alternative rock con radici a Modena, rappresentava un punto di riferimento umano e creativo.

La camera ardente sarà allestita sabato 27 settembre dalle 14:00 alle 16:00 presso le Camere Ardenti del Policlinico di Modena. Sarà un momento di raccoglimento aperto a chi vorrà porgere un ultimo saluto a Francesco.

A seguire, alle ore 18:45 verrà celebrata una messa di suffragio presso il Santuario della Sassola di Campogalliano.

