Addio a Nicoletta Orsomando, storica 'signorina buonasera'

Per oltre 40 anni e' stata la 'signorina buonasera' della Rai. Si è spenta all'età di 92 anni NicolettaOrsomando, storica annunciatrice della tv italiana. Nata a Casapulla, comune della provincia di Caserta, l'11 gennaio del 1929, si trasferi' da piccola a Mazzarino poi a Lavello, citta' della quale il padre Giovanni, noto compositore, diresse la banda sinfonica. Poi nel 1937 l'approdo a Roma.Apparve per la prima volta nelle case dei pochi italiani che possedevano un apparecchio televisivo il 22 ottobre del 1953, quando le trasmissioni televisive in Italia erano ancora sperimentali. Il suo primo storico annuncio riguardava una trasmissione per ragazzi, un documentario sull'EnciclopediaBritannica. Da allora 40 anni di carriera che l'hanno resa sempre piu' familiare per gli italiani, con la sempre maggiore diffusione dei televisori. Nicoletta Orsomando e' da sempre considerata l'annunciatrice Rai per antonomasia, la 'signorina buonasera' piu' famosa. Si ritiro' dal piccolo schermo il 28 dicembre del 1993, dopo una carriera di oltre 40 anni, la piu' longeva tra le annunciatrici.