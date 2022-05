'Affidare a personale delle cooperative anche i Pronto Soccorso aumenta la crisi del sistema'

'C'è il problema delle cooperative, sembra che chiunque possa svolgere il nostro lavoro. Un neolaureato che aderisce a una cooperativa può coprire un medesimo turno con noi, senza nessuna competenza specifica, ma viene pagato fino a 4 o 5 volte di più. Molti si licenziano dall'ospedale per aderire alle coop e, attraverso queste, rientrare negli ospedali che dove lavoravano come liberi professionisti. La coop fa da intermediario con le aziende per assegnare turni e servizi, trattenendo una quota sulle singole prestazioni, che possono essere anche singoli turni. Così il lavoro in team non esiste più'E' una delle criticità emerse a gran voce dai numerosi medici specializzandi intervenuti al Congresso della Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza (Simeu), organizzato a Riccione, per dibattere sugli attuali problemi e delineare possibili soluzioni per il futuro.Numeri emersi nel corso del convegno che ha coinvolto oltre mille medici e infermieri della medicina d'urgenza arrivati da tutta Italia al Palacongressi di Riccione.Dovremmo lavorare anche usando gli specializzandi per porre rimedio alle situazioni più complesse che abbiamo di fronte a noi', ha sottolineato ilintervenendo con un video messaggio al Congresso. 'Mi auguro che il lavoro che dovremo continuare a fare insieme ci aiuti a individuare proposte concrete che diano una risposta a un pezzo fondamentale del nostro comparto del servizio nazionale che voi rappresentate. Siamo consapevoli dell'importanza del vostro ruolo e della vostra funzione', ha concluso il ministro ricordando il tavolo di confronto istituito con Simeu.Nel corso del Congresso ilha espresso la necessità di reclutare nuove forze dalle scuole di specializzazione, cambiando lo status giuridico degli specializzandi: 'Sono giovani medici, non vecchi studenti. Secondo noi, è fondamentale che svolgano gli ultimi tre anni di specializzazione in ospedale dove potrebbero essere inquadrati come dirigenti con responsabilità commisurate alle competenze'.'Non è possibile pianificare un futuro sostenibile senza considerare il proprio passato', ha poi sottolineatoche ha presentato un excursus storico dal pre-Covid ad oggi, per porre l'attenzione sulla condizione presente.Le ombre della medicina dell'emergenza sono state invece delineate da'La medicina di emergenza-urgenza ha sviluppato l'attuale senso di identità in 20 anni, raggiungendo disciplina e specializzazione- ha sottolineato.Nel tempo, si sono sviluppate delle criticità che ora devono trovare soluzioni di sistema: il grave sovraffollamento del pronto soccorso; la carenza di personale, in prevalenza medico e l'integrazione tra il sistema di emergenza-urgenza pre-ospedaliero e ospedaliero'.ll futuro della ricerca e dei vaccini è stato invece il tema toccato dadirettore scientifico dell'Irccs istituto clinico Humanitas. 'I vaccini sono una conquista dell'umanità, un diritto, una sicurezza sulla vita per il futuro. La pandemia ha confermato questo- ha detto- La sfida del futuro è attraversare la dimensione del non conoscere per conoscere insieme, la scienza deve essere al servizio degli individui per una salute condivisa'.