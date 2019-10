Affidi: 'I fatti vanno accertati dal tribunale, non da altri'

I fatti, a proposito di servizi sociali, 'devono invece essere accertati dal Tribunale e non da altri attori'. Lo ha detto Ermanno Taracchini dell'associazione nazionale pedagogisti educatori italiani (Apei), ascoltato oggi in commissione regionale d'inchiesta sugli affidi insieme alla collega Stefania Costa. Per ogni minore allontanato, ha spiegato Taracchini, 'occorre sempre, prioritariamente, uno sguardo sociopedagogico: abbiamo una visione diversa (allargata delle problematiche), il pedagogista cerca le cause, al fine di non intervenire in modo coercitivo ma educativo'.I pedagogisti, ha poi ripetuto, 'sottoutilizzati, sono i veri professionisti dell'educazione, i protagonisti dell'infanzia, devono essere presenti in tutti i servizi educativi e rieducativi'. I bambini abusati, ha poi evidenziato, 'sono quindi esclusi dalla scienza che li riguarda, la pedagogia, nel momento piu' difficile'. Infine, Tarocchini ha chiesto 'di implementare le azioni rivolte alla prevenzione, anche contro la cultura del sospetto', valorizzando maggiormente i servizi educativi e di affiancamento rivolti alle famiglie con difficolta' a svolgere i compiti genitoriali.