Aggressioni ai medici, Anelli: 'Il clima è negativo'

Dopo l'ennesimo allarme lanciato in mattinata da Nursing ( La denuncia di Nursing Up: infermieri vittime di pazienti ) anche Filippo Anelli, presidente dell'ordine nazionale dei medici (Fnomceo) denuncia un clima fortemente negativo negli ospedali nei confronti dei medici. 'Temiamo che molti casi di aggressioni ai medici, soprattutto verbali e gli episodi minori, non vengano più denunciati.Per Anelli sarebbe necessario dare maggiori informazioni ai cittadini per far capire perchè sono costrettiad aspettare. 'I punti critici restano pronto soccorso, dove l'attesa per fare il tampone crea tensione e il 118. E questa tensione aumenterà così come. Abbiamo però la fortuna che la gran parte dei sanitari ha fatto la terza dose e si è messa al riparo'.