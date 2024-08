Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due righe di testo, quelle della risposta di Aifa all'associazione di avvocati Arbitrium PSG, dai non pochi risvolti. Escludere la funzione di prevenzione dei vaccini covid significa escludere, ormai a tre anni di distanza da emergenza obblighhi e divieti, ciò che costituiva il presupposto dell'obbligo vaccinale covid, partito dai sanitari ed esteso al testo della popolazione, il green pass e il diritto delle istituzioni ad escludere dal lavoro, dalla scuola dall'attività sportiva, dalla vita sociale, chi non lo aveva. Non si era mai arrivati a tanto e ciò apparve, e lo è tanto più oggi, assurdo, considerando che una tale intervento, capace di incidere, su diritti costituzionalmente garantiti che sembravano, fino a quel momento, inattaccabili e non scalfibili, di fatto non si basava su alcun presupposto scientifico.Se nessuno dei vaccini Covid approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) serviva a prevenire l’infezione (e come dimostrato a prevenire l'infezione), perché il Green Pass fu introdotto? E quanto questo potrà ora incidere sulla possibilità di avere risarcimenti e stipendi persi, coloro che furono esclusi dal lavoro?