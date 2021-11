Allarme variante Sudafricana, potrebbe eludere i vaccini

Identificata in Sud Africa una nuova variante Covid con numerose mutazioni della proteina Spike che potrebbero teoricamente aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi. La variante è stata denominata B.1.1.529, è già sotto la lente dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che per ora la classifica tra le varianti da monitorare.Quattro casi sarebbero stati individuati in Botswana e uno ad Hong Kong in un viaggiatore di ritorno dal Sud Africa. 'Appena osservato: un cluster piccolo di variante dal Sudafrica con un profilo di mutazioni veramente orribile'. È il tweet con cui Thomas Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra. Il ministro della Salute Sajid Javid ha spiegato che con B.1.1.529 'i vaccini potrebbero essere meno efficaci'.Il Regno Unito ha vietato da oggi i viaggi da sei paesi africani: il segretario alla salute Sajid Javid ha dichiarato che saranno sospesi tutti i voli da Sud Africa, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Anche Israele ha immediatamente cancellato i voli da e per il Sudafrica.Questa mattina la Borsa di Tokyo scivola sotto il 3% sui timori legati alla scoperta di tale variante. L'indice Nikkei 225 cede il 3,02%, a 28.607,98 punti, mentre il Topix scende del 2,41% a 1.976,92 punti. Stessi segnali sulla piazza di New York.