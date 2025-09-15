Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Animali domestici: tre bolognesi su cinque ne hanno uno, e spendono in media 74 euro al mese

Dalla ricerca Unisalute e Nomisma emerge che più di un terzo delle spese riguardano la salute. E anche in questo campo cresce il mercato delle assicurazioni

Alimenti specifici, giochi, accessori, ma anche integratori, antiparassitari, farmaci: la cura degli animali domestici è diventata una voce importante nel bilancio familiare degli italiani, e i bolognesi non fanno eccezione. Ma quanto si spende davvero per il proprio cane o gatto? E quanto interesse c’è per le assicurazioni dedicate? Sono alcune delle domande oggetto dell’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, realizzata in collaborazione con Nomisma, che ha esplorato il mondo del pet care nel capoluogo emiliano.Secondo l’indagine, il 60% dei bolognesi possiede almeno un animale domestico, con una netta prevalenza di cani e gatti. Il legame affettivo è molto forte: l’89% degli intervistati afferma di avere un rapporto stretto con il proprio amico a quattro zampe, con il 57% che si dichiara “fortemente affezionato”.Di conseguenza, i pet lover bolognesi non badano a spese: il campione intervistato spende mediamente 74 euro al mese per animale, ma più di uno su cinque (21%) dichiara di dedicare addirittura un budget superiore a 100 euro al mese. Riportando l’esborso medio su 12 mesi, si arriva a una somma di 888 euro l’anno per ogni cane o gatto, di cui oltre un terzo (316 euro) relativa a spese per la salute.
Cifre significative, ma evidentemente l’affetto incondizionato e la compagnia del proprio pet non hanno prezzo per i bolognesi.Una figura centrale nella cura degli animali domestici è quella del veterinario: a Bologna l’83% dei cani e gatti è stato portato in visita almeno una volta nell’ultimo anno, e quasi uno su sei (13%) almeno una volta ogni 2-3 mesi. A motivare le visite dal veterinario sono principalmente i controlli di routine (65% dei casi), ma anche le vaccinazioni (51%) e il trattamento di malattie croniche (27%). Meno frequenti le richieste di consigli e informazioni (17%) o le operazioni chirurgiche (8%).Alla luce del notevole impegno economico e di tempo necessario per la cura del proprio animale domestico, risultano sempre più diffuse anche le polizze dedicate: il 53% dei bolognesi dice di conoscerle bene, e più di uno su dieci (11%) ne ha sottoscritta una, con il 66% che si dice propenso a consigliarla ad amici e parenti. Tra chi invece non ha mai avuto una polizza pet, il 51% dichiara che potrebbe prendere in considerazione di sottoscriverne una nei prossimi 12 mesi.Ma quanto spenderebbero i bolognesi per assicurare la salute del proprio animale?
Una persona su due (50%) si dice disposta a spendere tra 100 e 200 euro l’anno, ma il 43% sarebbe disposto a superare anche i 200 euro l’anno per una polizza pet. I servizi considerati più interessanti? In primis la possibilità di beneficiare di rimborsi completi (54%) e tariffe agevolate (42%), ma anche la reperibilità del veterinario 24 ore su 24 (24%) e le visite e i servizi a domicilio (15%).
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

