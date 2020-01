Anziani e disabili: rinnovata per 5 anni la gestione in 5 strutture modenese

Il 31 dicembre è stata una data importante per diversi soggetti (cooperative, società di gestiione, Asp), che a Modena operano nel settore dei servizi sociali in strutture per l'assistenza di disabili ed anziani accreditate dal Comune. Per cinque di loro, che gestiscono nove diversi servizi in struttura è arrivato infatti il via libera ad operare in via definitiva per altri 5 anni, fino al 31 dicembre 2024Nel dettaglio, alla società, già titolare del contratto, è arrivato l'accreditamento definitivo sia per il servizio Casa residenza per anziani (per un totale di 60 posti), sia per il centro diurno da 20 posti, all'interno della struttura di via Guicciardini 80, a Modenagestirà anche per i prossimi 5 anni gli otto posti del centro socio-riabilitativo residenziale per disabili La Coccinella e, sempre all'interno della stessa struttura di via Panni a Modena, i 60 posti del centro socio-riabilitativo Ermanno GerosaA favore delè arrivato il rinnovo per 5 anni del servizio di Casa Residenza per Anziani “IX Gennaio” con sede a Modena, in Via Paul Harris, così come nello stesso stabile del centro diurno sempre per anzianiAllaper 5 anni il servizio Centro socio riabilitativo residenziale per disabili “Pegaso” con sede in Modena Via Guicciardini n. 80\82;Sempre per 5 anni e sempre nell'ambito dell'assistenza agli anziani, l'accreditamento allaper i 33 posti nella casa per anziani non autosufficienti “Residenza Anni Azzurri Ducale 3” con sede in Modena Via dell'Ariete n. 145 e, nella stessa struttura, dei 30 posti della residenza Decale 2