'Arresto via Anderlini a Modena, Polizia locale agisce per la sicurezza di tutti'

'In merito ai vari commenti e alle polemiche innescate da alcuni, relativi a quanto avvenuto ieri in via Anderlini, davanti alla scuola 'English Primary School', il Sulpl, il sindacato della Polizia Locale, non può esimersi dall'evidenziare in primis che non vi è aumento di casi di tensione tra Polizia locale e residenti della Sacca, come affermato dall'avvocato Giacobazzi'. A interveniere con una nota sui fatti di ieri in via Anderlini è la referente del Sulpl Elisa Fancinelli ().'Lo sfortunato episodio di ieri è da ricollocarsi nella normale attività di controllo e prevenzione svolto giornalmente dagli agenti, il cui lavoro è improntato alla correttezza e alla sicurezza di tutti i coinvolti.Ricollocando l’evento nell’ambito di una normale attività lavorativa, si rileva che in talune circostanze è necessario intervenire con maggiore determinazione per opporsi ad eventuali resistenze e aggressioni - afferma Elisa Fancinelli -.'Si prende atto con rammarico che Giacobazzi, anzichè prendere le parti di chi rispetta le regole e chi cerca, con sempre più fatica di farle rispettare, come la Polizia locale, si schieri di fatto con chi oltre a compiere atti vieti, aggredisce gli agenti intervenuti: vogliamo rammentare a Lui e a tutti i cittadini, che gli agenti devono seguire le direttive del comandante e del sindaco, come previsto dalla legge quadro della Polizia locale - chiude Elisa Fancinelli -. Invitiamo quindi il consigliere Giacobazzi, il cui partito fa parte della maggioranza di Governo, ad attivarsi con i suoi compagni di partito affinchè venga approvata la legge di riforma che la categoria aspetta da oltre trent'anni. Infine l’attività degli operatori della Polizia locale è a servizio e a fianco di tutti i cittadini, pertanto il Sulpl stigmatizza e trova preoccupanti, considerando anche la tensioni sociali in cui versa il Paese, commenti che possano ingenerare contrapposizione tra la Polizia locale e la cittadinanza'.