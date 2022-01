a domanda può essere presentata a partire dal 01/01/2022, l’erogazione avverrà a partire dal mese di MARZO. Chi presenta la domanda dopo Marzo potrà comunque percepire gli arretrati presentando la domanda entro il mese di GIUGNO.L’ASSEGNO UNICO sarà erogato a partire dal mese di Marzo e comporterà l’abrogazione degli attuali ASSEGNI FAMILIARI, delle DETRAZIONI ed infine dei vari BONUS PER LA MATERNITA’, escluso il BONUS ASILO NIDO.SI PUO’ RICHIEDERE DAL 7° mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno d’età del figlio. Se questo è maggiorenne e studente fuori sede, purché a CARICO FISCALMENTE, potrà richiederne DIRETTAMENTE l’erogazione sul proprio conto corrente.La domanda andrà dal mese di MARZO 2022 al mese di FEBBRAIO 2023.L’erogazione della prestazione sarà subordinata al proprio indice ISEEMAGGIORAZIONI :Se nel medesimo nucleo famigliare ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO si ha una MAGGIORAZIONE DI 30€ sulla prestazione.Se la famiglia ha più di quattro figli, si ha una MAGGIORAZIONE DI 100 EURO indipendentemente dall’ISEE.Se la madre ha un’età sotto i 21 anni, la maggiorazione di 20€ è indipendente dall’ISEE.Riassumendo, le maggiorazioni si hanno:per famiglie numerose, mamme d’età inferiore ai 21 anni, famiglie in cui entrambi i genitori lavoranoI disabili AVRANNO UNA MAGGIORAZIONE INDIPENDENTE DALL’INDICE ISEE :100€ SE NON AUTOSUFFICIENTE95€ GRAVE DISABILITA’90€ PER DISABILITA’ MEDIADAI 18 AI 21 ANNI saranno corrisposti 50€Se il disabile è a carico, l’importo dell’assegno unico viene erogato anche oltre il 21°anno d’etàCUMULABILITA’ : l’Assegno Unico è cumulabile con eventuali altre prestazioni a sostegno del reddito. Chi tuttavia beneficia del Reddito di Cittadinanza non avrà bisogno di chiedere l’Assegno Unico in quanto sarà in esso compreso.LE DOMANDE ANDRANNO RINNOVATE OGNI ANNO SULLA BASE DI UN ISEE AGGIORNATO.