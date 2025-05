Autovelox tangenziale Modena, la Cassazione annulla 13 multe: mannaia sul Comune

Tredici multe annullate dalla Cassazione che però ne valgono migliaia. Sono quelle su cui ha puntato l'attenzione la corte di Cassazione per le quali quest'ultima ha stabilito la nullità. E sono quelle comminate attraverso l'utilizzo del dispositivo elettronico posizionato nei pressi dell'uscita 6 della corsia nord della tangenziale di Modena.

A far scattare la decisione è stata la constatazione che l’autovelox utilizzato non era omologato, rendendo così le multe – per un ammontare complessivo di oltre 1.500 euro – prive di validità legale.

Il caso è approdato in Cassazione dopo che sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Modena avevano rigettato il ricorso presentato da un cittadino modenese. La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte ha però ribaltato le decisioni precedenti, chiarendo un principio importante: per essere considerato regolare, un dispositivo di rilevazione elettronica deve essere non solo approvato e tarato, ma anche omologato secondo le normative vigenti.



La sentenza apre ora la strada a possibili ulteriori contestazioni da parte di altri automobilisti sanzionati nello stesso tratto. Resta da capire quale sarà la posizione del Comune di Modena nei confronti di questa nuova situazione, che potrebbe coinvolgere numerosi altri ricorsi.

Ricordiamo che di fronte alla stessa posizione assunta dalla giurisprudenza il comune di Formigine, che ha una medesima strumentazione posizionata lungo la Modena a Sassuolo, ne aveva disattivato il funzionamento.