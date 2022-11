Baby gang, il Sulpl organizza un incontro a Castelfranco Emilia

Il Sulpl, il sindacato più rappresentativo della Polizia locale, in considerazione del fenomeno crescente che sta interessando tutti i territori, dai paesi alle città, e che vede coinvolti in prima linea gli agenti della Polizia locale, organizza un incontro di aggiornamento professionale dal titolo 'Disagio giovanile: violenza di gruppo e baby gang - come agire'. L'incontro si terrà il 30 novembre dalle 15 alle 18 a Castelfranco Emilia presso la sala 'Gabriella Degli Esposti'.Tale corso sarà tenuto dall'ispettore superiore della Polizia locale Reno Galliera Claudio Balboni e dalla dottoressa Alessandra Ferrigno dei servizi sociali di Pavullo nel Frignano, con l'intento di fornire una visione completa delle azioni che i dipendenti degli enti locali possono mettere in campo.Dai dati del rapporto “ Le gang giovanili in Italia ”, realizzato e pubblicato nelle scorse settimane da Transcrime, Modena è tra le città che in Italia risente maggiormente del fenomeno denominato 'Baby gang' e dove il tema della violenza giovanile sembra più radicato.Lo studio ha evidenziato anche che la fascia d’età interessata è quella compresa tra i 15 e i 17 anni e che la problematica riguarda prevalentemente il genere maschile.Un dato che induce a una forte riflessione è quello che vede una decrescita o una costante del fenomeno 'Baby gang' nella maggior parte delle Provincie prese in esame, mentre nelle realtà del modenese e del riminese i dati sono in aumento. Un elemento a conferma di tali rilevazioni sono rappresentate dalle segnalazioni delle Forze di Polizia emesse tra il 2019 e il 2021. La nostra Regione è dunque tra le più esposta alla criminalità giovanile e che tale fenomeno non accenna ad esaurirsi.'I posti in sala sono esauriti da oltre quindici giorni rispetto alle numerose richieste di partecipazione e dato l'interesse manifestato dagli operatori sul tema in essere, questo sindacato sta seriamente valutando di ripetere presto l'esperienza proposta in altri Comuni' - fa sapere il Supl.