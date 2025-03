Bello fuori, ferito dentro: settimana decisiva per la 'cura' del viadotto sull'Estense

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Guardare sopra di noi, dal greto del Rio Torto, il viadotto della Nuova Estense, è qualcosa che impressiona sempre. L'importante collegamento viario tra la pianura e la montagna, chiuso dopo l'allarme scattato nei giorni scorsi, derivato da quella che pare una rottura di uno o più ancoraggi delle strutture di acciaio che collegano la spalla di un pilone e attraversano, contribuendo al sostegno, le travi della campata centrale, potrebbe rimanere chiuso per tanto. Tutto sta al livello di rottura o di usura di quelli che tecnicamente vengono chiamati trefoli, trecce di cavi d'acciaio che passano all'interno delle travi di cemento armato della struttura centrale.

E' lì, negli elementi fondamentali ed invisibili che garantiscono la capacità del viadotto di sostenere il transito di migliaia di mezzi anche pesanti al giorno con le loro migliaia di tonnellate quotidiane, che il problema si è creato e va risolto, nel più breve tempo possibile.Sul fronte esterno oggi la struttura si presenta in condizioni di manutenzione molto migliori di quelle di 6 anni fa, quando in un sopralluogo sollecitato da diverse segnalazioni sull'erosione alla base dei piloni, documentammo anche ampi tratti di cemento armato scoperto, con tondini di acciaio interni esposti, sia nelle spalle dei piloni, sia nelle travi di cemento, della campate laterali e centrale. Oggi l'intera struttura del ponte è perfettamente rivestita e coperta dagli agenti esterni. L'intonaco è completamente rifatto e ad occhio nudo (e da profani), non presenta fessurazioni o parti di acciaio esposte.

Se non in un tratto in manutenzione nella parte esterna della campata centrale su cui la ditta sta intervenendo nell'ambito di una opera di manutenzione iniziata mesi fa e della durata pervista di 8 mesi.L'unica cosa che ritroviamo come sei anni fa è l'erosione alla base di uno dei piloni, sul versante nord, lato Modena. Su cui da subito ricevemmo le rassicurazioni dell'Anas e che anche oggi non rappresenterebbe un problema. E soprattutto nulla a che vedere con le problematiche strutturali riscontrate nei giorni scorsi e che ne hanno provocato la chiusura.Ma come detto il problema oggi non è rappresentato da qualcosa che è visibile o sta fuori ma si trova in ciò che si è rotto all'interno del ponte ed in particolar modo nel nucleo che divide e allo stesso unisce una spalla di un pilone e la campata centrale. Oggi coperto dalle reti poste a protezione dei lavori di manutenzione in corso proprio nella campata centrale della lunghezza di più di 50 metri e sospesa ad una analoga altezza.Lavori di manutenzione in corso provvidenziali, per la loro presenza, insieme a quella dei tecnici e delle maestranze della ditta impegnata nei lavori di manutenzione, per accorgersi subito del rumore provocato dal cedimento e dare un allarme immediato. A quanto fino ad ora appreso in via informale e solo in parte confermato nei giorni scorsi dal presidente della provincia Fabio Braglia, uno giunti interno alla struttura che collegano il pilone alle travi della campata centrale e che con i trifoli che scorrono all'interno ne garantiscono la massima portata e la resistenza alle enormi sollecitazioni, ha ceduto. Dalle analisi approfondite sarebbe emerso che quella non era stata l'unica rottura. Ed è così che dalla chiusura di una sola corsia all'altezza del tratto interessato dal cedimento, si è presto passati in via precauzionale, alla chiusura totale della struttura. Ancora per un periodo indifinito.L'ufficialità ed i particolari di quanto è successo, i risultati delle analisi interne, le possibili soluzioni ingegneristiche e i tempi per metterle in campo, dovrebbe arrivare mercoledì nel tavolo tecnico fissato in Prefettura con i referenti di Anas ed i rappresentanti istituzionali.Nel frattempo continuano le deviazioni al traffico veicolare divise per tipologia di mezzi con indicazioni in locoInaugurato nell'ottobre del 1982 dalla Provincia (in seguito, con il passaggio dell'assenztradake allo stato l'infrastruttura e passata all'anas strada è diventata statale), il viadotto sul torrente Rio Torto, è il fulcro del più importante asse di collegamento da e per dell’Appennino. Lungo 200 metri e alto 55, è percorso ogni giorno da migliaia e migliaia di mezzi. Quelli pesanti in continuo aumento dopo la grande espansione del comparto industriale ceramico nell'area di S.antonio di pavulloNella foto, nel punto indicato dalla freccia, il collegamento tra la spalla del pilone e la campata centrale (quest'ultima poggia ed è ancorata alla prima)