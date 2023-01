Benzinai: 'Prezzo medio esposto crea solo caos, non incide su risparmio e trasparenza'

L'obbligo disposto dal governo di esporre il prezzo medio dei carburanti calcolato su base regionale, in aggiunta ai cartelli dei prezzi già esposti, aveva portato nei giorni scorsi allo strappo tra governo e le rappresentanze dei gestori dei distributori di carburante e allo sciopero di due giorni che la Faib Confercenti ha deciso di limitare ad una sola giornata, dopo la parziale apertura del governo che non c'era stata nei giorni scorsi. Ma fino a che il provvedimento che prevede anche pesanti sanzioni per gli inadempienti non sarà revocato o rivisto, il problema, per i gestori, rimane.



Con Marco Poggi, responsabile area servizi Confesercenti Modena (in foto insieme al referente Faib Franco Giberti), proviamo a fare chiarezza sulla contrarietà al provvedimento.



Per prima cosa l' obbligo di esporre un ulteriore prezzo a quelli già esposti, che il gestore applica, che il gestore comunica ad ogni variazione all'osservatorio prezzi del ministero e che rispecchiano il prezzo reale che l'automobilista trova alla pompa, carica il gestore di un ulteriore obbligo ed un ulteriore costo ma soprattutto non serve di fatto ad aumentare la trasparenza e tantomeno il risparmio.Il prezzo medio calcolato su base regionale dei prezzi, come tale (medio) non corrisponderà a quello alla pompa del distributore in cui l’automobilista si trova. Ciò rischia di generare ulteriore confusione e probabilmente, nei confronti del gestore, ulteriori critiche legate al fatto che l'automobilista non vedrà appunto alla pompa il prezzo medio esposto accusando il gestore di scarsa trasparenza o di speculare non applicando il prezzo medio.

Semplicemente quel prezzo medio, essendo composto da tutti i prezzi praticati e imposti dalle compagnie ai gestori e che i gestori comunicano all'osservatorio prezzi non corrisponde in teoria a nessuno dei prezzi esposti ed applicati dai singoli gestori.



Inoltre per Poggi la misura striderebbe anche in termini di principio. Ovvero sarebbe incoerente rispetto alla politica del prezzo libero varato anni fa, per uscire da quelli che venivano considerati i vincoli del prezzo esposto a livello nazionale.

In pratica imporre un prezzo medio fisso corrispondere ad una logica tipica del prezzo imposto e non del prezzo libero che vige oggi.



Veniamo poi ai presunti guadagni maggiori per i gestori rispetto all'aumento dei carburanti. Su questo fronte Poggi ribadisce che 'il margine per i benzinai è il medesimo su ogni litro venduto'. Di fatto, quella quota fissa, che varia dai 3 ai 3,5 centesimi lordi che il gestore incassa su ogni litro (ma con i quali deve sostenere i vari costi), rimane identica a prescindere dal prezzo al litro. Ciò significa che se aumenta il prezzo del gasolio e della benzina, i litri per esempio ogni 20 euro acquistati si riducono insieme alla quota che su quei 20 euro finisce al gestore.







Sciopero benzinai. Faib Confesercenti Modena: 'L'87% degli impianti modenesi con gestore ha aderito'



Faib Confesercenti Modena definisce positiva l'adesione allo sciopero: 'A Modena e provincia abbiamo riscontrato una buona adesione allo sciopero, l'87% degli impianti con contratto di comodato con presenza del gestore ha aderito alla mobilitazione'.

Si continua con lo sciopero ma solo per la giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio, per quanto riguarda Faib Confesercenti che ha optato, dopo l'incontro di ieri con il ministro Urso, di ridurre la mobilitazione.

'L'incontro di ieri - continua Giberti - ha permesso alla categoria di trovare punti di incontro con il Ministro. Da parte del Governo ci sono state delle aperture presentate e già formalizzate con un emendamento al decreto-legge come la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall'illegalità contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche. I risultati ottenuti sono il frutto della grande mobilitazione della categoria di queste settimane' conclude Giberti.