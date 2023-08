Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel corso del servizio in zona Torrazzi, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, ha notato nei pressi dell’ingresso di un supermercato una persona ferma a bordo di una bicicletta con una birra in mano, che destava sospetto. Durante i controlli l'uomo è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, 5 dosi di eroina e grammi 5,2 di cocaina, che nascondeva nelle tasche dei pantaloni e 70 euro in contanti. La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono state poste in sequestro.L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.