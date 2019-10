Bibbiano, domani manifestazione dei bikers

Mobilitazione dei bikers di 'Voce bikeres' per i bimbi di Bibbiano in collaborazione col gruppo 'Angeli e Demoni Uniti per i bambini' e 'Bambini strappati'. Domani è in programma una nuova manifestazione di motociclisti legata all’inchiesta Angeli e Demoni, dopo il primo tour organizzato a inizio agosto dal club Harley Davidson di Casalgrande.Si parte alle 9 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia per un tour di circa 60 chilometri con conclusione a Sassuolo nell'area provata La Compagnia del Camper. Fra le tappe previste, anche Bibbiano, per un momento in piazza. Possono partecipare tutti, e aperta a qualsiasi tipologia di moto, chi verrà in macchina può aspettare l'arrivo delle moto nell'area a Sassuolo.