Blitz in 5 bar e negozi etnici: sanzioni per 5000 euro

Esercizi commerciali cosiddetti etnici oggetto dei controlli di Polizia di Stato e Locale. 'Gli obiettivi - scrive la questura - sono stati individuati in base alle evidenze scaturite da monitoraggi effettuati dalle pattuglie addette al controllo del territorio, di quelle impiegate nei servizi straordinari, nonché da esposti e segnalazioni della cittadinanza'Le verifiche, coordinate dal Dirigente della Divisione PAS coadiuvato da personale della dipendente Squadra Amministrativa, hanno riguardato 5 attività commerciali, in particolare bar ed alimentari etnici lungo via Mazzoni, sotto il cavalcavia, viale Vittorio Veneto, via Cardinal Morone, via del Voltone e strade limitrofe.All’esito dei controlli è stata elevata una sanzione amministrativa per un ammontare di 5mila euro, per mancanza dei requisiti per la vendita di generi alimentari.Controllate complessivamente anche 12 veicoli e 35 persone, per lo più clienti degli esercizi. Sette avevano precedenti di polizia, una persona trattata per i profili di polizia giudiziaria