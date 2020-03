Bloccata la 'Glock gang' di Piazza Roma

Sui social erano identificati come Glock Gang. Undici ragazzi minori, tutti italiani, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, tutti di famiglie benestanti che nelle ultime settimane si era distinti per atti e comportamenti di disturbo alla quiete pubblica, piccoli atti di vandalismo, risse e consumo di droga, in piazza Roma e nelle vie limitrofe. Oggetto di segnalazioni di esercenti e residenti della zona, e attenzionati per avere postato sui social immagini di pistole, gli 11 ragazzi sono stati raggiunti dagli agenti della Squadra Mobile a casa, alle ore 6,30 interrompendo il loro sonno e cogliendo di sopresa i loro genitori. Stupiti dei fatti contestati ai loro figli. Protagonisti di un escalation di piccoli reati preoccupante. Gli schiamazzi ed il consumo di droga era stato accompagnato negli ultimi tempi da piccoli furti in alcune attività del centro, minacce ai commercianti, e imbrattamento, anche con urina, di muri.



Una escalation verso la quale gli inquirenti hanno voluto dare un segnale, procedendo direttamente nei confronti delle famiglie raggiunte all'alba, sperando in un effetto deterrente ed educativo più che repressivo. Anche se per diversi di loro è scattata la segnalazione anche per consumo di droga, trovata in alcuni degli appartamenti



Sull'argomento il Capogruppo comunale di Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi ha presentato una interrogazione urgente al sindaco per sapere se e quali azioni il comune intenda intraprendere, 'oltre al presidio della Polizia Municipale per garantire maggior controllo di una zona, anche alla luce di un allargamento della ZTL che può aumentare, soprattutto nelle ore serali, zone franche e con poco passaggio.



Nella foto, le immagini delle armi postate sui social dal gruppo di ragazzi