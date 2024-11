Bloccati da una bufera sul monte Cusna: salvati 4 giovani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’allarme è arrivato al 112 intorno alle 10 di questa mattina. La richiesta di soccorso è stata poi girata alla Centrale Operativa Emilia Ovest che ha attivato il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Il CNSAS ha inviato due squadre, una di queste medicalizzata da Castelnovo nè Monti. In zona era in atto una bufera di vento e pioggia mista a neve. Le squadre di soccorso a terra dopo una lunga e faticosa marcia di avvicinamento sono riuscite a raggiungere i quattro escursionisti. E’ stato attivato anche l’elicottero 118 di Pavullo con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS che a causa del brutto tempo non ha potuto arrivare in cima, atterrando in una piazzola poco distante da Febbio. Tre escursionisti con una lieve ipotermia sono riusciti ancora a camminare, mentre l’altro il diciannovenne di Marano sul Panaro non era più in grado di camminare. Ai ragazzi è stata data protezione termica con coperte e secchi a pelo. Il paziente in condizioni più serie è stato posizionato sulla barella per essere portato al parcheggio. Intorno alle 15 il meteo è migliorato e l’elicottero 118 di Pavullo è riuscito ad andare in quota, caricare l’escursionista di 19 anni di Marano e trasferirlo in codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Parma.