A Sant'Antonino di Casalgrande un furgone con a bordo una persona è rimasto quasi completamente sommerso dall'acqua, ma il conducente è riuscito ad uscire autonomamente grazie all'aiuto di alcune persone. Criticità anche in via Canaletto a Scandiano e a Cadiroggio di Castellarano dove un altro furgone è finito in un canale. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Reggio Emilia e del distaccamento di Casalgrande con l'ausilio anche dei colleghi di Sassuolo e Modena. Sul posto anche carabinieri delle stazioni locali e la polizia municipale. Alcuni tratti di strada sono stati temporaneamente chiusi al traffico per consentire la messa in sicurezza.