Bonaccini a petto nudo per il vaccino. 'Ma chi sei Hulk?'

'Oggi è toccato anche a me, dal mio medico'. Così Stefano Bonaccini si mostra a petto nudo sui social nel momento della inoculazione del vaccino. Una fotografia che, al pari di quella che lo vedeva impegnato nelle flessioni due anni fa , ha provocato una serie di reazioni, anche divertenti.'Uomini che si denudano perché vanno a vaccinarsi in camicia. Noi donne andiamo con la t-shirt'. 'A petto nudo per fare un vaccino?'. 'Ma pure i calzini bisogna levarsi dal proprio medico per il vaccino?'. 'Bravo il nostro presidente... È anche un bel vedere alla faccia di chi si sta indignano perchè era a torso nudo!'. 'Per prima cosa non occorreva che si mettesse tutto nudo, per seconda cosa il mio medico fa entrare rigorosamente solo un paziente per volta, altro che giornalisti e fotografi! Si vede che la normativa covid non vale per tutti'. E ancora: 'Però i peli sulle spalle potevi toglierli... un po' di stile anche in queste cose...'. 'Presidente si copra! Così ci mette in imbarazzo!'. E qualcuno si lancia anche in paragoni arditi in dialetto: 'E che fisic.... mo chi sit l'incredibile Hulk?'. 'Tra qualche ora (però senza maglietta mi vergogno, non ci ho il fisico di Bonaccini)'. 'Di certo non mi emoziono. Mi dispiace stiano sorgendo altri casi di trombosi'.Una serie di polemiche che hanno indotto lo stesso Bonaccini a rispondere. 'A petto nudo, su richiesta del medico perché la manica della camicia faticava ad arrotolarsi fino in alto. Le crea particolari problemi? Adesso che le ho risposto riesce a rasserenarsi?' - replica indispettito lo stesso Bonaccini a un utente.