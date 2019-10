Bonaccini si crede Rocky e si fa fotografare mentre fa palestra

Aiuto!!!, Si sta salvinizzando Torniamo seri, su. E c'è, ovviamente, chi ricorda il Duce che non sudava:

Ecco nella lenta (ma nemmeno troppo) trasformazione che ha portato, ci mancava solo la fotografia degli allenamenti in palestra. Ed oggi è arrivata.tale Giulio Manfredi di Modena. Stile Rocky. Ovviamente con tanto di spot pubblicitario.Una ostentazione che non è però piaciuta ai seguaci social del governatore, di solito pronti ad acclamarlo. E i commenti sono per lo più negativi. No Presidente questo no! Sono una sua sostenitrice/elettrice per le sue capacità e competenze ma non pubblichi le sue performance in palestra. Mi sa tanto di 'quanto sono macho'. E ancora: E no Presidente. Le foto in palestra proprio no. Siamo più interessati alle Sue prestazioni politiche che a quelle fisiche. Ne parli con chi le suggerisce questi post. Per me sono controproducenti. Buona giornata. E poi: Vieni a lavorare in campagna fai i muscoli gratis.L'ostentazione del culto del corpo da parte del politico rimanda al vicino passato del fascismo, e soprattutto in Emilia Romagna questo dettaglio non può sfuggire. Soprassediamo, per cortesia.