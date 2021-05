Bonaccini, vaccini ai 40enni sani? Prima chi ha patologie o 60-70 anni

'. Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano'Se decideremo nelle prossime ore di aprire al 40enni la prossima settimana- dice Bonaccini, visitando oggi l'hub vaccinale della Fiera di Rimini accanto al viceministro Pierpaolo Sileri- credo potrebbe avvenire sulla base di una loro prenotazione, e noi poi diremo, a differenza di quanto avveniva fino ad oggi, quando saranno chiamati'.sottolinea il governatore. I dubbi di viale Aldo Moro riguardano le numerose categorie ancora da completare, per età e anche professionali (si può tornare a vaccinare gli insegnanti) ma anche lo sforzo che sarà necessario per partire con le imprese a inizio giugno: in ogni provincia, ricorda in proposito Bonaccini, ci sarà almeno un hub dove potranno immunizzarsi 'dipendenti, e loro famigliari, delle aziende che si iscrivono, e sono tante quelle che si iscriveranno in Emilia-Romagna'Inoltre, come evidenzia ancora Bonaccini,. In ogni caso, rivendica il presidente, come mostrano i dati diffusi oggi 'siamo la prima grande regione per numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. Si conferma che il problema qui non è l'organizzazione.