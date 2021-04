In provincia di Modena calano contagi e fascia di età dei ricoverati

Sono 418 i pazienti Covid positivi ricoverati, a martedì 13 aprile, (erano 510 il 5 aprile, -18%), negli ospedali modenesi. Di questi, 243 sono ricoverati presso gli ospedali gestiti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Policlinico e Baggiovara), 132 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 43 all’Ospedale di Sassuolo Spa. 61 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.Dal 22 marzo scorso, giorno in cui si è registrato il picco, la curva relativa ai ricoveri ha mostrato una tendenza alla flessione, sebbene i numeri si mantengano ancora elevati.Nelle slide la situazione dei contagi e dei ricoveri anche per distrettoAl 13 aprile, in provincia di Modena erano accertati 5217 (erano 6194 il 5 aprile, -16%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 4799 erano in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 418 ricoverati. Numeri ancora molto alti, ma decisamente in calo. Come la percentuale dei positivi sulle persone sottoposte al tampone (nelle ultime due settimane all'8,2%) e il numero assoluto dei positivi ogni 100.000 abitanti (sceso drasticamente nelle ultime due settimane ed ora a 191 sotto la soglia 'critica' dei 250)Al 13 aprile (ultimo dato disponibile) erano in isolamento 6.999 (erano 8.149 il 5 aprile, -14%) persone. In particolare:- 4.799 (erano 5.684) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 38 sono accolti presso l’hotel Tiby e 46 pazienti sono ricoverati negli Ospedali di Comunità Covid a Novi, Fanano, Soliera.- 2.200 (erano 2.465) contatti stretti di casi accertati in isolamento.Dal 21 dicembre all’Hotel Concordia di S. Possidonio non ci sono più ospiti pazienti Covid+.Sul fronte delle USCA, nell’ultimo periodo di rilevazione (29 marzo – 4 aprile 2021) le 13 Unità speciali di continuità assistenziale (di cui una pediatrica) attive in provincia hanno assistito 377 pazienti per un totale di 132 medici coinvolti.