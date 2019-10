Calcio in TV, prezzi in calo per la A, il resto è caccia al risparmio

Calano i costi dei principali pacchetti per seguite il calcio in TV. A rilevarlo è lo studio comparativo effettuato dal portale sostariffe.it. Seguire la Serie A quest'anno costa il 18,24% in meno rispetto al 2018. Risparmia anche chi sceglie di abbinare Serie A e Serie B (-15,34%) oppure Serie A, B e Champions League (-15,34 %).

Canoni light: a picco i prezzi della stagione calcistica 2019-2020 in tv

Le rilevazioni dello studio sono state condotte da SosTariffe.it sui costi mensili delle principali offerte Pay TV (in streaming e tradizionale) per vedere le partite di Serie A, Serie B e Champions League sul piccolo schermo.

Prezzi in netto calo rispetto all’ultima stagione.



Un tifoso che voglia assistere ai soli incontri di Serie A quest'anno dovrà spendere 38,94 euro a fronte dei 47,62 della stagione precedente (circa il 18,24% in meno). Un bel risparmio che alletterà sicuramente chi in passato si tirava indietro dagli abbonamenti alla Pay tv per via dei costi. Chi invece voglia seguire solo la Serie B sborserà la stessa cifra della precedente stagione, cioè 8,99 euro in media in base alle promozioni. Potranno beneficiare di prezzi piccoli anche coloro che vogliano abbinare Serie A e Serie B insieme. Il pacchetto combinato infatti, scende dai 56,61 euro della stagione 2018/2019 a 47,93 euro (pari al 15,34% in meno).

Rincari sulla Champions League, ma un modo per risparmiare c'è

L'unico aumento degno di nota della nuova stagione del calcio in tv, seppur contenuto, è quello che riguarda la Champions League. Gli appassionati interessati ad assistere alla sola “Coppa dei Campioni” infatti, rispetto allo scorso anno dovranno sopportare un minimo aumento. Si va dai 31,66 euro del 2018/19 ai 33,70 di quest'autunno (circa il 6,42% in più). Forse per loro può risultare conveniente, spendendo una decina di euro in più, scegliere di abbinare la Champions League alla Serie A. In questo caso la variazione di prezzo rispetto alla stagione 2018-2019 è quasi impercettibile. Se l'anno scorso si pagava 42,62 euro quest'anno se ne spendono 42, 69 (solo lo 0,15% di aumento).

Un'idea salva-portafoglio infine potrebbe essere approfittare dei pacchetti che consentono di vedere al tempo stesso serie A, serie B e Champions League, che quest'anno sono super convenienti. Si passa infatti dai 56,61 euro della stagione 2018-2019 ai 47,93 euro necessari oggi per sottoscrivere la stessa formula (con un risparmio sul prezzo del canone pari al 15,34%).

Per approfittare dei prezzi molto favorevoli del momento e scoprire le formule di abbonamento più indicate per seguire il campionato di calcio in TV secondo le proprie preferenze, è sempre possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it dedicato a Pay tv e tv in streaming.