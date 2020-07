Camminate, sarà vera gloria? Tutto merito dello stop del calcio?

Con questo articolo, continuo la serie di riflessioni sul dopo Covid 19; nella precedente puntata, mi ero occupato dei negozi di vicinato; oggi parlo delle passeggiate.

E’ proprio vero che ciò che è vietato è affascinante. Mai si era vista tanta gente a passeggiare o a pedalare; soprattutto la domenica, intere famiglie occupano le piste ciclopedonali. Un fenomeno incredibile in un paese che fa della pigrizia un mito. E invece, no; eccoci tutti ad affollare parchi e percorsi natura. Si vedono perfino i padri che guidano allegramente le comitive familiari.

Effetto della (benefica) sospensione del campionato di calcio? Probabilmente sì. Durerà? Forse. Come si sa, è molto più semplice tornare alle vecchie, comode abitudini, ma una speranza c’è. Una speranza che quello che si è apprezzato in queste prime settimane di riapertura non venga velocemente dimenticato e che si rivedano ancora per molto tempo, parchi e piste ciclopedonali affollate di persone.

Sarebbe un bel regalo dal Covid 19.



Franco Fondriest