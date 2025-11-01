Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

All'incirca 5mila persone si sono date appuntamento, intorno alle 2 della scorsa notte, nell'area dello stabilimento produttivo dell'ex Bugatti a Campogalliano, per un rave party non autorizzato.
Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. La circolazione nell'area circostante è andata in tilt già dalle ore immediatamente successive all'inizio del grande afflusso. Nel capannone sono stati portati impianti per trasmettere musica e l'intenzione dei partecipanti sarebbe quella di proseguire per l'intero fine settimana, sulla scia di quanto successe tre anni fa, all'interno del grande capannone industriale in disuso a Modena Nord. Caso che portò all'introduzione da parte del neo governo in carica, al decreto Rave con pene più severe per chi occupa spazi pubblici e organizza eventi di questo tipo senza alcuna autorizzazione. Da quell'anno a Modena, non furono più organizzati rave abusivi, quanto meno fino ad oggi.
Articolo in aggiornamento
