Canada, camionisti contro obbligo vaccinale bloccano il ponte con Usa

La protesta dei camionisti canadesi contro l'obbligo di vaccino se si varca la frontiera con gli Usa si allarga. La contestazione, che si è poi trasformata in un movimento più vasto contro le misure restrittive legate alle costrizioni vaccinali, ora ha come obiettivo principale la caduta del governo Trudeau e in queste ore ha bloccato l'Ambassador Bridge, il ponte commercialmente più trafficato tra Canada e Usa, tra il lago Erie e il lago Huron. Lo riferiscono i media dei due paesi, dove le autorità stanno monitorando la situazione.Il Canada manda il 75% del suo export in Usa e il ponte normalmente vede passare circa 8000 camion al giorno. La protesta dei camionisti, iniziata il 28 gennaio, è sbarcata da oltre una settimana anche a Ottawa e nelle principali città candesi.