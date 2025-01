Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche quest'anno le ordinanze che vietavano l'uso di fuochi d'artificio e botti sono state ampiamente bypassate da una pratica che anziché essersi limitata nel tempo sembra diffondersi sempre più nell'intensità e nella durata. Ogni Capodanno.Mentre Massimo Mezzetti svolgeva il countdown sul palco di piazzale Sant'Agostino, insieme a Skin, i quartieri a nord della fascia ferroviaria, ma non solo, si scatenavano in veri e propri spettacoli pirotecnici. Oltre trenta minuti di botti e fuochi d'artificio hanno caratterizzato lo scenario di strade e parchi con il consueto momento clou in viale Gramsci dove la strada è stata letteralmente invasa da persone munite di scatole e scatoloni di fuochi d'artificio e botti. Lo skyline della Sacca e della Crocetta, come mostrano le immagini, illuminato per più di 30 minuti. Come in una sorta di zona franca, con tempi e regole sospesi. Fortunatamente, dalle prime informazioni, senza particolari e gravi conseguenze per persone o cose. Ma per il bilancio dettagliato rimandiamo agli aggiornamenti dal Policlinico di Modena, a partire dalle ore 11.