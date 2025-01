Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Complessivamente abbiamo superato i 60 accesi dalle 20 alle 8 del mattino anche legati a problemi respiratori, gastrointestinali o cardiologico connessi a sindrome influenzali e non legate ai festeggiamenti di Capodanno. Infine si sono registrati diversi pazienti, anche minori, giunti al Pronto soccorso per consumo eccessivo di alcol, ma non vi sono state situazioni gravi' - ha concluso Pezzuto.Nella foto la polizia locale intervenuta per una persona ferita al piede da un petardo