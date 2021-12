Carrozze solo per donne, Boldrini: 'E' una forma di ghettizzazione

Fa discutere la petizione 'Vogliamo viaggiare sicure' lanciata nei giorni scorsi sulla piattaforma on line Change.org ( https://www.change.org/p/vogliamo-viaggiare-sicure ) perLa richiesta rivolta a Trenord, l'operatore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia, è per avere 'il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici'.La proposta arriva dopo i drammatici fatti accaduti sulla tratta ferroviaria regionale Milano-Varese. Due ragazze di 22 anni sono state oggetto di violenze gravissime. Una è stata aggredita e violentata da due uomini a bordo di una carrozza all'altezza di Tradate. https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/il-caso-della-giornalista-tv-e-il-baffo-rosso-per-pulirsi-la-coscienza?fbclid=IwAR3wiWVQ4DTR1HBle6MKCGSqRYmYog1JpuiUbUEev1lA9qi3SfL9xpcVu8c ).Ad esprimere con fermezza la propria contrarietà alla proposta è oggi, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo: 'Uccise, stuprate, discriminate e ora pure segregate? Riservare i vagoni dei treni alle donne va nella direzione sbagliata:Una risposta alla Boldrini arriva dai tanti commenti di donne a margine della petizione che testimoniano l’urgenza del problema. “Per tutte le volte che ho cambiato vagone cercando un posto vicino ad una donna... ' scrive Elena; 'Perchè viaggio ogni giorno in treno per andare in università e qualche settimana fa è accaduto un tentativo di stupro proprio sul mio treno. Ogni volta viaggio con l'ansia che succeda qualcosa' commenta Iris e Alessandra 'Perchè anche a me è successo di essere molestata sui mezzi pubblici ed è terribile'.Racconti che testimoniano purtroppo ancora l'arretratezza culturale e sociale di cui sono vittime quotidianamente le donne, donne che hanno il sacrosanto diritto di poter viaggiare liberamente, senza doversi guardare alle spalle con la paura che qualcosa possa accadere. Una realtà che guardando ai recenti fatti lombardi sembra ancora lontana e per questo è auspicabile, da parte degli operatori ferroviari, non solo lombardi, una presa di coscienza e soluzioni conseguenti a partire, nell'immediato, da controlli serrati.Alle donne poi rimane ancora una volta la responsabilità più grande, quella di educare i propri figli al rispetto di tutte le donne e alla condanna di ogni forma di violenza.