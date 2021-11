Casinalbo, Toddlers Bilingual Primary School si presenta

Domani, giovedì 4 novembre 2021 alle 9.30, presso la sede di via Landucci 7 a Casinalbo, Toddlers Bilingual Primary School ospiterà il senatore Riccardo Nencini, presidente della Commissione Scuola e Cultura del Senato. Nel corso della visita il senatore, accompagnato dal sindaco del Comune di Formigine, Maria Costi, e dall’onorevole Paolo Cristoni, verrà posto a conoscenza dei programmi e dei metodi di insegnamento bilingue adottati, incontrerà i docenti e i giovani studenti. 'La metodologia didattica innovativa grazie alla quale bambini e insegnanti hanno la possibilità di svolgere il proprio compito insieme all’interno di un contesto in grado di stimolare la curiosità è quanto si può verificare - si legge in una nota -. Il programma ministeriale con approccio bilingue si pensa possa rappresentare un concreto avanzamento per il futuro dei giovani, in una provincia avanzatissima sotto ogni aspetto industriale, economico e sociale'.