Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La ferita lasciata a Modena dall'addio di Skipass non è ancora stata cicatrizzata e già una fiera simile spunta a Milano. Sei mesi fa Modenafiere aveva detto addio alla Fiera per eccellenza di Modena, quella che per 30 anni (nel 2023 si era tenuta l'edizione 29) ha coinvolto migliaia di appassionati di sport invernali.E ora a Milano nasce Apreski.La Federazione italiana sport invernali in collaborazione con Fandango Club Creators e con il patrocinio del Ministero del Turismo hanno infatti lanciato Apreski-Milano Mountain Show, un evento destinato a riunire tutti i protagonisti e stakeholder degli sport invernali, che si svolgerà a Milano dal 16 al 19 ottobre 2025 presso il Big Theatre, zona Mind (Milano Innovation District) di Rho Fiera.

L'evento, in fase di definizione, prevede per giovedì 16 e venerdì 17 ottobre due giornate dedicate al B2B, ovvero al confronto fra aziende e destinazioni sullo stato dell'arte del settore, studiare e interpretare i numeri della montagna, individuare strategie future, ipotizzare collaborazioni e sinergie.I due giorni successivi, sabato 18 e domenica 19 ottobre, saranno dedicati al B2C, ovvero a tutte quelle attività che interessano e appassionano il grande pubblico: l'incontro con gli atleti delle Nazionali italiane delle varie discipline, il racconto delle attività imprenditoriali, dalla viva voce degli stessi imprenditori, dibattiti e incontri fra esperti, scrittori e opinion leader, la presentazione di attrezzi, abbigliamento, calzature e prodotti per la montagna.Insomma quattro giovani dedicati agli sport invernali, esattamente quello che per 30 anni Modena ha fatto e ora non fa più.