'A seguito dei profondi cambiamenti intervenuti nel mercato delle attrezzature per gli sport invernali, sono venuti a mancare i presupposti che avevano determinato il successo della manifestazione. I crescenti costi di organizzazione della manifestazione ci avevano già spinto al termine della precedente edizione a verificare con aziende e istituzioni l'opportunità di proseguire con l'iniziativa - dichiara Celso De Scrilli, Presidente di ModenaFiere -. Nel mese di maggio si è dovuto purtroppo prendere atto che non ci sono più le condizioni per organizzare Skipass con una proposta adeguata per espositori e visitatori, tanto meno dal punto di vista imprenditoriale'.