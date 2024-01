Chirurgia della Mano: un bilancio positivo per la scuola modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Questi riconoscimenti - sottolinea il dottor Roberto Adani, direttore della SC di Chirurgia della Mano - sono la dimostrazione del quotidiano impegno nella cura dei pazienti e testimoniano la passione con cui questi giovani professionisti si avvicinano a questa affascinante branca chirurgica. I giovani sono il futuro ed è nostro compito dare strumenti e opportunità di crescita professionale, che consentiranno di mantenere elevato lo standard della chirurgia della mano modenese'.



La dottoressa Petrella ha partecipato al programma formativo effettuato in quattro prestigiosi centri ospedalieri americani, leader nella chirurgia della mano. Tra settembre e ottobre ha visitato il Department of Orthopedics and Rehabilitation dell’ University of New Mexico, ad Albuquerque; l'Hospital for Special Surgery, a New York City; l’Orthopedics and Sport Medicine Department, University of Florida, a Gainesville; e l’Emory Institute of Muscoloskeletal Research Center, ad Atlanta.



Ha inoltre preso parte al Congresso Annuale della American Society for Surgery of the Hand tenutosi a Toronto, Canada dove si sono riuniti tutti i partecipanti internazionali della fellowship, di 20 differenti nazionalità, per condividere insieme le conoscenze acquisite (vedi foto). “Una esperienza unica e irripetibile sia di vita che professionale” - è il commento della dott.ssa Petrella al suo rientro - “che apporta una nuova energia e ricarica di entusiasmo alla nostra quotidianità”.



Il dottor Gravina ha ricevuto il premio nel corso del 61° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano che si è tenuto a Genova dal 20 al 21 ottobre 2023. Il riconoscimento è stato vinto grazie a una comunicazione su una nuova metodica di ricostruzione del pollice nelle gravi deformità congenite in età pediatrica. La dr.ssa Marta Montanari si è aggiudicata il Premio Giovani presentando una revisione casistica sulle metodiche impiegate nei blocchi articolari della articolazione metacarpo-falangea (vedi foto).



Filippo Pantaleoni è stato scelto dalla Società Internazionale di Artroscopia del Polso per effettuare un periodo di studio di 4 settimane tra novembre e dicembre presso il Centro di Chirurgia della Mano dell’Universidad Complutense di Madrid, centro leader in Europa per la chirurgia della mano con particolare riguardo alla chirurgia artroscopica.

Infine al 30° Congresso della Società Nazionale di Microchirurgia svoltosi a Roma dal 23 al 25 Novembre la dott.ssa Petrella si è aggiudicata il Premio Ezio Morelli, alla sua prima edizione a ricordo di un autentico pioniere della microchirurgia italiana, con una presentazione su un complesso caso di sguantamento completo della mano.