Chirurgia pediatrica: al Policlinico debuttano i robot

La struttura, aperta dal 1989 compie in media circa 1000 operazioni all'anno e ha un bacino di utenza di 1,2 milioni di persone tra le province di Modena e Reggio Emilia. 'La chirurgia pediatrica- spiega Ceccarelli- viene simpaticamente definita nel mondo chirurgico anglo-sassone come un accessorio di lusso in auto di lusso. Qui, nella terra dei motori, questa definizione ci piace molto, perché rende bene l'idea di come la nostra disciplina si inserisca alla perfezione nell'attività di un grande ospedale di terzo livello come è il Policlinico'.Una delle mission fondamentali del Policlinico di Modena, dice il direttore generale Claudio Vagnini, 'è quella della relativa al settore materno-infantile nel cui ambito la chirurgia pediatrica costituisce un aspetto importante che in questi anni ha saputo migliorarsi costantemente, e oggi è in grado di dare risposta a un'ampia gamma di patologie'. La 'componente tecnologica e biomedicale è di grande importanza e, come Direzione abbiamo investito molto in questo campo', aggiunge Vagnini.