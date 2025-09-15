Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Contrasto all'immigrazione clandestina: la scorsa settimana sei provvedimenti espulsione a Modena

Li ha emessi l'Ufficio Immigrazione della questura di Modena. Due tranieri accompagnati al CPR e due alla frontiera.

6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana.

In esito ad una intensificazione dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina a Modena e provincia, disposta dal Questore di Modena Lucio Pennella, la scorsa settimana sono stati complessivamente 6 i provvedimenti di espulsione emessi dall’Ufficio Immigrazione, di cui 2 con accompagnamento al CPR e 2 alla frontiera.

 

In particolare, la Polizia di Stato ha proceduto all’accompagnamento presso il CPR di un cittadino marocchino di 30 anni con numerosi precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che gravitava sul territorio del Comune di Camposanto.
L’uomo era stato segnalato anche in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.
Grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, è stato avviato un attento monitoraggio dei luoghi noti per la presenza di bivacchi irregolari alla ricerca del 30enne, che è stato rintracciato l’11 settembre scorso in un casolare abbandonato. Alla vista degli agenti, il giovane aveva tentato di darsi alla fuga, lanciandosi da una finestra posta al primo piano, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

 

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione. In esecuzione del provvedimento di espulsione del Questore, è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio, da dove nei prossimi giorni verrà definitivamente rimpatriato.

