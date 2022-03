Controlli su Green Pass e mascherine: 5211 in una settimana, irregolarità a zero

Su 698 controlli su persone fisiche rispetto al possesso di Green Pass e mascherina effettuati in un giorno (14 febbraio), e su 86 esercizi commerciali, nessuna irregolarità è stata riscontrata. Modenesi e titolari di attività ligi al massimo alle disposizioni di legge, almeno a quanto emerge pare dal report della Prefettura di Modena che aggrega il numero e l'esito dei controlli effettuti da tutte le forze di polizia preposte a tale genere di verifica (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale). Forse la rimozione dell'obbligo della mascherina all'aperto può avere inciso sui rischi di incappare in multe e il mancato rispetto di tale disposizione si riflette sostanzialmente nei casi di verifiche all'interno di locali e spazi chiusi. Fatto sta che il tasso di irregolarità si conferma negli ultimi giorni, a zero. La conferma anche dal dato settimanale. Dal 7 al 13 marzo su 5211 persone controllate, solo 2 (pari allo 0,03%) sono state sanzionate per il mancato possesso, o irregolarità nell'uso, del green pass, mentre 7 sono state le persone sanzionate per assenza o scorretto uso della mascherina (0,1%). Dato assoluto pari a zero per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Nella stessa settimana su 234 attività ed esercizi controllati in provincia di Modena, nessun caso di irregolarità